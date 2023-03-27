Перевозчики из Красноярска отправили в зону СВО три УАЗа

Фото: скриншот видео администрации Красноярска

В Красноярске перевозчики направили деньги на поддержку военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции. На эти средства были приобретены три УАЗа высокой проходимости, сообщает мэрия города.

Машины отправятся на СВО не пустыми – их загрузили специальным военным оборудованием. Это дизельные генераторы, цепи на колеса, газовые баллоны и плиты, а также предметы была, одежды и личной гигиены.

Все вещи закуплены по просьбам самих военным. Одна из машин будет доставлена в город-побратим Красноярска, Краснодон.