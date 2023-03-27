Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 марта 2023 8:03

В Красноярске на Перенсона Toyota сбила 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

Водитель не увидел ребенка из-за авто, ехавшего по встречной полосе
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Красноярске на Перенсона 12-летняя девочка решила перебежать дорогу в неположенном месте и попала под колёса Toyota. Как рассказали в ГИБДД, ребенок был доставлен скорой в травмпункт, где была оказана первая помощь.

Все произошло 26 марта. Школьница решила сократить путь и не стала переходить дорогу по пешеходнику. Вместо этого она дождалась пока машины проедут, и побежала через дорогу. Но в это время на проезжей части появилась Toyota. Водитель не увидел ребенка из-за проезжавшей на встречной полосе машины.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.