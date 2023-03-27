В Хакасии по вине сварщика взорвались бочки с дизельным топливом. Фото: МЧС

В Хакасии в минувшие выходные произошли несколько серьезных пожаров. 25 марта в поселке Изыхские Копи (Алтайский район) серьезно пострадало местное сельхозпредприятие. В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Хакасия сообщили, что все случилось в вечернее время. Огнем охватило навес, трактор, пресс для сена, бочки с дизельным топливом и сено. Причем когда сено вовсю полыхало и клубы густого дыма были видны за несколько километров, раздался взрыв – от бочек, наполненных дизельным топливом.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, площадь пожара составляла 200 квадратных метров. На ликвидацию открытого огня у пожарных ушло почти 2 часа. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.