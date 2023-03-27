Экс-бухгалтер из детского дома им. Хазрета Совмена подозревается в краже еще около 7 миллионов рублей

Фото: сайт детского дома

Дело экс-бухгалтера из частного детского дома имени Хазрета Совмена дополнилось еще несколькими эпизодами: силовики выяснили, что женщина могла присвоить себе еще 7 миллионов рублей помимо уже известных 34 млн. Как сообщают в СК, заведено еще два уголовных дела по статье «мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах».

Следствие считает, что бухгалтер с апреля 2021 года по ноябрь 2022 года перевела со счетов учреждения на свои личные банковские счета около 41 миллиона рублей, списав их по вымышленным поводам.

Кроме того, бывшая работница детского дома заняла у двоих знакомых в сумме 2 100 000 рублеЙ, не собираясь их отдавать. Потратила она их на свои личные цели.