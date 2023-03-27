Выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 60%

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Каждая вторая сделка в текущем году проводится на условиях «Ипотеки с господдержкой-2020».

На российском ипотечном рынке фиксируется увеличение клиентской активности.

По данным аналитиков ВТБ, с начала года клиенты уже оформили более 8 тысяч кредитов, а общий объем сделок достиг 50 млрд рублей, превысив аналогичный объем прошлого года на 60%.

«Льготная ипотека остается основным фактором развития рынка первичной недвижимости. Несмотря на корректировку ставки в 2023 году, высоким спросом со стороны заемщиков по-прежнему пользуется базовая программа господдержки, запущенная еще во время первой волны пандемии. По ней мы сейчас проводим примерно каждую вторую льготную сделку», – прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

В феврале банк оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. В марте тенденция по росту спроса на ипотеку продолжилась.

По словам экспертов, основными факторами, подогревающими интерес заемщиков, являются широкий выбор объектов недвижимости, небольшое снижение цен на рынке в начале года, а также специальные предложения от застройщиков.