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НовостиПроисшествия27 марта 2023 6:26

В Красноярском крае к 7 годам строгого режима приговорили курьера-наркоторговца

Во время задержания при нем нашли около 3 кг запрещенных веществ
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяновском районе Красноярского края к 7 годам строгого режима приговорили курьера-наркоторговца. Как рассказали в пресс-службе УФСБ, во время задержания при нем нашли около 3 кг запрещенных веществ.

Преступление произошло в сентябре 2022 года. Мужчина, желая заработать, сам вышел на оператора интернет-магазина, продававшего наркотики. Он выполнил задание, после чего получил координаты тайника с запрещенным веществом «N-метилэфедрон». Ему нужно было съездить в то место, забрать наркотики, расфасовать их, а затем доставить по необходимым адресам.

Мужчину задержали в тот момент, когда он забрал запрещенные вещества и собирался их фасовать.