В Красноярске задержали 42-летнюю женщину, ловко вытаскивающую деньги и ценности из карманов у горожан

Фото: МВД

В Красноярске сотрудники полиции задержали 42-летнюю женщину, ловко вытаскивающую деньги и ценности из карманов и рюкзаков горожан. Как рассказали в МВД, заведены уголовные дела по статье «Кража».

Женщина «гастролировала» в разных районах города – возле почты, в магазинах и неподалеку от аптек. Она умудрилась вытащить незаметно документы и 17 000 рублей из рюкзака, телефон за 55 000 рублей из кармана, и украсть 16 000 рублей при выходе из аптеки.

Красноярцы, лишившись денег и ценностей – заявили в полицию. Оказалось, что многие преступления попали на камеру видеонаблюдения, от которой не укрылась «ловкость рук» женщины. Как выяснилось, она уже неоднократно была судима за подобное и не только.