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НовостиОбщество27 марта 2023 4:55

В Красноярске отремонтировали выезд на Николаевский мост со стороны Свердловской

Опасные ямы заделали при помощи «литого асфальта»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Управление дорог

Фото: Управление дорог

В Красноярске оперативно отремонтировали выезд на Николаевский мост со стороны Свердловской. Как рассказали в Управлении дорог, опасные ямы заделали при помощи «литого асфальта».

«Литой асфальт» по консистенции напоминает вязкое битумное тесто, состоит из мастики из высоковязкого твердого битума, минерального порошка и песка. Ямы для заделывания такой смесью подготавливать не надо – требуется только убрать мусор, пыль и воду.

После заливки асфальт застывает через час и уже готов для эксплуатации. Гарантия на такие заплатки – 2 года.

После потепления, как заработают асфальтобетонные заводы, специалисты приступят к ремонту дорог классическим способом.