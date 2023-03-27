В Красноярске отремонтировали выезд на Николаевский мост со стороны Свердловской

Фото: Управление дорог

В Красноярске оперативно отремонтировали выезд на Николаевский мост со стороны Свердловской. Как рассказали в Управлении дорог, опасные ямы заделали при помощи «литого асфальта».

«Литой асфальт» по консистенции напоминает вязкое битумное тесто, состоит из мастики из высоковязкого твердого битума, минерального порошка и песка. Ямы для заделывания такой смесью подготавливать не надо – требуется только убрать мусор, пыль и воду.

После заливки асфальт застывает через час и уже готов для эксплуатации. Гарантия на такие заплатки – 2 года.

После потепления, как заработают асфальтобетонные заводы, специалисты приступят к ремонту дорог классическим способом.