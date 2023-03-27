В Красноярск привезут 200-килограммовую картину Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком»

Фото: музей "Площадь Мира"

В Красноярск привезут 200-килограммовую картину Василия Сурикова «Поколение Сибири Ермаком». Как рассказали в музее «Площадь Мира», полотно доставят на выставку, посвященную 175-летнему юбилею великого художника.

Увидеть «Покорение Сибири Ермаком», «Взятие снежного городка» и еще 9 работ Сурикова можно будет в конце апреля – начале мая. Точные даты станут известны позднее.

Отметим, что 200-килограммовая картина имеет размер почти 3 на 6 метров и экспонируется в «Русском музее» в Санкт-Петербурге.