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НовостиОбщество27 марта 2023 3:49

В Красноярск привезут 200-килограммовую картину Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком»

Посмотреть на картину можно будет в конце апреля – начале мая
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: музей "Площадь Мира"

Фото: музей "Площадь Мира"

В Красноярск привезут 200-килограммовую картину Василия Сурикова «Поколение Сибири Ермаком». Как рассказали в музее «Площадь Мира», полотно доставят на выставку, посвященную 175-летнему юбилею великого художника.

Увидеть «Покорение Сибири Ермаком», «Взятие снежного городка» и еще 9 работ Сурикова можно будет в конце апреля – начале мая. Точные даты станут известны позднее.

Отметим, что 200-килограммовая картина имеет размер почти 3 на 6 метров и экспонируется в «Русском музее» в Санкт-Петербурге.