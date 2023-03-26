За неделю жители Красноярского края перевели мошенникам 56 миллионов рублей

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В Красноярском крае за неделю жертвами интернет-мошенников стало 230 человек. Они перевели на чужие счета 56,3 миллиона рублей, сообщает прокуратура Красноярского края.

Всего же с начала года преступники обманули 2 219 человек более чем на 515 миллионов рублей.

Крупной суммы лишился, например, житель Норильска. Неизвестные позвонили ему и рассказали популярную историю о том, что на него пытаются оформить кредит какие-то люди. Чтобы не лишиться денег, ему срочно надо перевести все сбережения на «безопасный счет».

По инструкции мошенников мужчина перевел на карточку аферистов 4,5 миллиона рублей.