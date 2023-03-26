В Красноярском крае с 17 апреля ограничат движение грузового транспорта

Фото: пресс-служба КрУДора

На дорогах регионального значения в Красноярском крае с 17 апреля начнет действовать ограничение на движение грузового транспорта. Продлится оно в весенний и летний периоды, сообщает правительство региона.

Для всех трасс, кроме автодороги Верхняя Бирюса, запрет будет действовать с 17 апреля по 16 мая. Для дороги «Подъезд в аэропорту Алыкель» - с 22 мая по 20 июня.

Под запрет попадают машины с нагрузкой на одиночную ось 6 тонн, двуосную тележку – 5 тонн, трехосную – 4 тонны.

Помимо этого, все три летних месяца тяжелой технике нельзя будет ездить по асфальтированным дорогам при температуре днем +32 градуса и выше.