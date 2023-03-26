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НовостиОбщество26 марта 2023 3:21

Из-за резкого потепления в южных и центральных районах Красноярского края возможны паводки

Температура может подняться до +18 градусов
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории центральных и южных районов Красноярского края возможны паводки из-за резкого повышения температуры до +18 градусов. Об этом предупреждают в ГУ МЧС по региону.

Из-за сильного таяния снегов может подтопить пониженные участки местности, населенные пункты, размыть дорог и дамбы на прудах и небольших водохранилищах.

Первая волна половодья ожидается уже в конце марта, начале апреля. Чтобы пропустить паводковые воды, специалисты будут проводить взрывные работы на реках, распиловку льда.