Из-за резкого потепления в южных и центральных районах Красноярского края возможны паводки

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На территории центральных и южных районов Красноярского края возможны паводки из-за резкого повышения температуры до +18 градусов. Об этом предупреждают в ГУ МЧС по региону.

Из-за сильного таяния снегов может подтопить пониженные участки местности, населенные пункты, размыть дорог и дамбы на прудах и небольших водохранилищах.

Первая волна половодья ожидается уже в конце марта, начале апреля. Чтобы пропустить паводковые воды, специалисты будут проводить взрывные работы на реках, распиловку льда.