На юге Красноярского края продолжают борьбу с африканской чумой свиней Фото: Мария ЛЕНЦ

В южных районах Красноярского края продолжают усиленную работу специалисты регионального управления Россельхознадзора. Там выявляют вероятные очаги заражения. Есть они в Минусинском, Ермаковском и Каратузском районах. Появилась неподтвержденная пока информация о случае в Курагинском районе.

В ведомстве сообщили, что проведено заседание Краевой противоэпизоотической комиссии. Губернатору края направлено представление для принятия решения о карантине. Сформированы группы специалистов, в которые включены ветеринарные врачи, представители местных властей, полиции.

Обходят личные подворья граждан. У животных берут пробы крови для лабораторий. Также идет отбор образцов продукции на предприятиях по переработке продукции животноводства, цехах, торговых точках. На въездах и выездах населенных пунктах, где выявлен вирус, установлены посты со шлагбаумами.