В Красноярском крае закрываются ледовые переправы. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Красноярском крае закрываются ледовые переправы, причем уже с конца февраля. Погодные условия таковы, что снег и лед тают, выезд на водоемы становится опасным. Так, с 28 февраля уже закрылись семь переплав:

- Бирилюсский район, село Большой Улуй, река Чулым;

- Каратузский район, село Старая Копь, река Амыл;

- Ермаковский район, село Жеблахты, река Оя;

- город Ачинск, река Чулым;

- Казачинский район, Момотово-Захаровка-Стрелка, средний Енисей;

- Казачинский район, Галанино – Момотово, рекаЕнисей;

- Новосёловский район, Новоселово - Улазы, Красноярское водохранилище.

Таким образом, действующими на территории края остаются 116 переправ.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Красноярскому краю просят всех жителей и гостей края быть предельно осторожными, пользоваться только официально открытыми ледовыми переправами.