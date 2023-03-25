В Красноярском крае закрываются ледовые переправы. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
В Красноярском крае закрываются ледовые переправы, причем уже с конца февраля. Погодные условия таковы, что снег и лед тают, выезд на водоемы становится опасным. Так, с 28 февраля уже закрылись семь переплав:
- Бирилюсский район, село Большой Улуй, река Чулым;
- Каратузский район, село Старая Копь, река Амыл;
- Ермаковский район, село Жеблахты, река Оя;
- город Ачинск, река Чулым;
- Казачинский район, Момотово-Захаровка-Стрелка, средний Енисей;
- Казачинский район, Галанино – Момотово, рекаЕнисей;
- Новосёловский район, Новоселово - Улазы, Красноярское водохранилище.
Таким образом, действующими на территории края остаются 116 переправ.
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Красноярскому краю просят всех жителей и гостей края быть предельно осторожными, пользоваться только официально открытыми ледовыми переправами.