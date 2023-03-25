У жителя Зеленогорска конфисковали автомобиль за езду в нетрезвом виде Фото: Мария ЛЕНЦ

У жителя Зеленогорска конфисковали автомобиль в пользу государства – за езду в нетрезвом виде. Причем сотрудникам ГИБДД он попался второй раз в течение года. В пресс-службе полиции рассказали, что летом 2022 года наряд дорожно-постовой службы патрулировал одно из садоводств города. Дело было вечером. Наряд обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2108. Водитель увидел патрульную машину и остановился, вышел, затем снова сел за руль и поехал в обратном направлении.

Инспекторы остановили 32-летнего водителя. От него шел запах алкоголя. Провели алкотест, тот показал 0,57 мг/л. Мужчина признался, что выпил три литра алкоголя перед тем, как сесть за руль. Видимо, имел в виду пиво. Дорожные полицейские пробили по базе, оказалось, что зеленогорец в апреле 2022 года был оштрафован за пьяную езду, у него не было водительских прав. На этот раз на него завели уголовное дело, автомобиль конфисковали, эксперт его стоимость в 50 тысяч рублей.