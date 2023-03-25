На севере Красноярского края гости обокрали хозяина на 70 тысяч рублей. Фото: МВД

На севере Красноярского края званые гости обокрали хлебосольного хозяина. И теперь понесут свое наказание. Произошло это несколько месяцев назад. Житель Хатанги пригласил к себе на застолье 26-летнего мужчину и 33-летнюю женщину. Однако не получилось у них «посидели тихо-мирно и разошлись».

Произошел конфликт, гости накинулись и избили радушного товарища. А потом прихватили у него оптические прицелы для охотничьего ружья, телефон, одежду, деньги. Заодно и банковскую карту, с помощью которой расплачивались в разных магазинах поселка. Общий ущерб превысил 70 тысяч рублей, 16 из них в денежном эквиваленте.

Информация о преступлении стала известна участковому от местных жителей. Стал разбираться, установил ход событий. Расследование уголовного дела по статье «Грабеж» завершено. Суд вынес свое решение: обвиняемый проведет в колонии строго режима 2 года 6 месяцев, а его спутница будет ждать его на свободе, но на условном сроке в 1 год.