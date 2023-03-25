В Хакасии полицейские домчали до больницы истекающего кровью мужчину. Фото: МВД

Сотрудники дорожно-патрульной службы города Абакана спасли тяжело раненого мужчину и помогли задержать нападавшего. В пресс-службе республиканской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности. Госавтоинспекторы Евгений Дюрягин и Дмитрий Бескопыльный выехали патрулировать ночные улицы города, когда заметили толпу народа возле увеселительного заведения. Там была потасовка, разумеется, полицейские не проехали мимо.

Выяснилось, что буквально за несколько минут до этого в ночном клубе произошел конфликт между посетителями. И один из участников получил удар ножом. Мужчина истекал кровью, поэтому полицейские долго не думая, усадили его в патрульный автомобиль и с мигалками помчались в больницу. Счет шел на минуты – раненый терял сознание. Но не судьба ему погибнуть – молодому человеку (оказалось, что ему 29 лет и он приехал в Абакан из села Калинино) сделали экстренную операцию, медики его спасли.

А что же напавший? По пути в больницу госавтоинспекторы успели сообщить о случившемся в дежурную часть. К ночному клубу прибыла следственно-оперативная группа и 21-летнего подозреваемого задержали. После нападения он, как ни в чем не бывало, вернулся за столик и продолжил веселье.