Фото: "КРК"

В Красноярске наградили лучших дворников левобережья по версии «Красноярской рециклинговая компании». В прошлом году «КРК» выбрала пять дворников, в этом году лучшими были названы шестеро.

– Мы решили в день работников ЖКХ отметить тех, кого не всегда замечают и отмечают. У нас же работу дворника замечают только тогда, когда его нет. Когда становится грязно вокруг, тогда все начинают понимать, что что-то не так. От работы дворников, во многом, зависит чистота вокруг контейнерной площадки, что важно для нас и для жителей, – отметила глава PR-отдела «КРК» Юлия Комиссаренко.

По итогу победителями были выбраны дворники, работающие в УК «Энергоаудитинвест», «Новопокровская», «Грандсервис», «ЖСК», «Континенталь» и «Холмсервис». Все они получили подарки от «КРК».