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НовостиОбщество24 марта 2023 12:43

Итальянская полиция считает, что сын красноярского губернатора Усса еще не покинул страну

Его разыскивают по всей Италии
Никита ЖЕГЛОВ

Полиция Италии продолжает поиски сына губернатора Красноярского края. Артем Усс накануне сломал электронный трекер и сбежал из-под домашнего ареста со съемной квартиры в Милане. Он был арестован по запросу США.

Как пишут «РИА Новости», у итальянской полиции нет доказательств, что Усс пересек границу Италии. Поэтому сейчас его ищут по всей стране.

Отметим, что Артем Усс сбежал после решения итальянского суда экстрадировать его в США. Штаты обвиняют Усса в нарушении санкций и отмывании денег: власти РФ назвали эти обвинения политическими.

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