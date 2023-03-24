Итальянская полиция считает, что сын красноярского губернатора Усса еще не покинул страну

Полиция Италии продолжает поиски сына губернатора Красноярского края. Артем Усс накануне сломал электронный трекер и сбежал из-под домашнего ареста со съемной квартиры в Милане. Он был арестован по запросу США.

Как пишут «РИА Новости», у итальянской полиции нет доказательств, что Усс пересек границу Италии. Поэтому сейчас его ищут по всей стране.

Отметим, что Артем Усс сбежал после решения итальянского суда экстрадировать его в США. Штаты обвиняют Усса в нарушении санкций и отмывании денег: власти РФ назвали эти обвинения политическими.

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- Меня как отца очень беспокоит судьба сына, его местонахождение мне сейчас неизвестно, как и детали произошедшего. Могу сказать следующее: по словам Артема, квартира, в которой он находился под домашний арестом, очень тщательно охранялась карабинерами. Его посещали даже несколько раз ночью, это бывало периодически. Мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть.