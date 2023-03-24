Школьников Кодинска учат правилам электробезопасности

На занятии по электробезопасности. Фото Центра допобразования Кодинска

В Центре дополнительного образования города Кодинск Кежемского района для учащихся проводят уроки электробезопасности. Так, на одном из занятий ведущий специалист гидротехнического цеха АО «Богучанская ГЭС» Константин Тонких научил ребят приемам оказания первой помощи пострадавшим от удара электрическим током. Учащиеся профильного «Энергокласса» уже знают, что электроэнергия играет большую роль в промышленности и в быту: дает свет, тепло, облегчает труд человека. Но, оказывая огромную помощь, электроэнергия таит и смертельную опасность для тех, кто пренебрегает правилами электробезопасности.

Во время занятий школьники прошли обучение по двум темам. Константин Тонких рассказал о поражающих свойствах тока, средствах и приемах защиты, а затем показал приемы оказания помощи на роботе-тренажере. Подростки учились делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Инструктор рассказал о типичных ошибках при оказании первой помощи, объяснил, как их избежать и как оценить ее эффективность.

Второе занятие провела куратор энергокласса Елена Верхотурова. Она изучила со школьниками ключевые понятия электробезопасности и основные правила безопасного поведения с электрооборудованием. Урок закончился разбором ситуаций, связанных с нарушением правил электробезопасности. Дети выясняли причину несчастного случая и определяли правило, которое было нарушено. Организаторы занятий уверены, что просветительская работа среди школьников позволит предотвратить случаи электротравматизма среди них, ведь по статистике дети и подростки получают электротравмы из-за незнания элементарных правил.