В Железнодорожном районе Красноярска на 20 обрезали деревья. Фото: мэрия Красноярска

На 20 улицах Железнодорожного района Красноярска провели обрезку деревьев. Об этом сообщает мэрия.

Специалисты провели санитарную, формовочную и омолаживающую обрезку деревьев. В общей сложности ее провели на двадцати улицах района. Сейчас работы идут к своему завершению.

В ряде случаев были отработаны обращения местных жителей, так как на некоторых улицах деревья разрослись настолько, что стали бить по окнам квартир. Обрезка деревьев обычно проходит с февраля по апрель. Это самое безопасное время, так как растения находятся в состоянии покоя.