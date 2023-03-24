Житель Волгоградской области убил 76-летнего мужчину под Красноярском и уехал в Москву

Фото: СК по краю

В Москве был задержан 33-летний волгоградец, подозреваемый в убийстве пенсионера под Красноярском. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

По версии следствия, в марте 2023 года 33-летний мужчина со своими братьями 32 лет и 31 года приехал в Красноярский край для заработка. Они ездили по краю и продавали людям разные товары. 17 марта старший из братьев постучался в дом 76-летнего мужчины в поселке Логовой Емельяновского района.

Он предложил пенсионеру купить мед, на что тот ответил отказом и начал выпроваживать нежданного гостя. Молодой человек в ответ схватил полено, которым забил хозяина дома до смерти. Поняв, что натворил волгоградец автостопом с братьями добрался сначала до Кемеровской области, а оттуда на поезде в Москву.

22 марта подозреваемого задержали на Казанском вокзале Москвы. 24 марта суд отправил волгоградца под арест.