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НовостиЗдоровье24 марта 2023 9:06

В Красноярске коронавирусом заразились 136 человек

Статистику привел стопкоронавирус.рф
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске коронавирусом заразились 136 человек

В Красноярске коронавирусом заразились 136 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 24 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 136 человек (сутки назад 141). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 434 236 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 146 пациентов (день назад 109), а за все время – 421 529 красноярцев.

За сутки госпитализированы 42 человека, что на 16 больше дня предыдущего, тогда в больницу попали 26 пациентов. Также на сутки от COVID-19 никто не умер. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 295 человек.