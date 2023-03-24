В Красноярске коронавирусом заразились 136 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 24 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 136 человек (сутки назад 141). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 434 236 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 146 пациентов (день назад 109), а за все время – 421 529 красноярцев.

За сутки госпитализированы 42 человека, что на 16 больше дня предыдущего, тогда в больницу попали 26 пациентов. Также на сутки от COVID-19 никто не умер. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 295 человек.