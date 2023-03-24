В Ачинске священник показал мастер-класс по звонарному делу для арестованных

Фото: Красноярская епархия

В СИЗО Ачинска священник показал мастер-класс по звонарному делу для арестованных. Об этом сообщает «МК-Красноярск» со ссылкой на ГУФСИН по Красноярскому краю.

Иерей Александр Сафимов показал, как правильно извлекать звук из колокола для тех, кто посещает занятия по звонарному искусству. Священнослужитель показал различные приемы, рассказал о звонарных техниках и похвалил арестованных за усердие.

Помощник начальника ГУФСИН России по краю по организации работы с верующими священник Родион Петриков рассказал, что требования к ученикам достаточно строгие – как минимум чувство ритма и слух.