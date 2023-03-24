Путешественник Федор Конюхов прилетит в Красноярский край на воздушном шаре. Фото: vk.com/fedor_konyuhov

Знаменитый путешественник Федор Конюхов собирается посетить Красноярский край в рамках экспедиции. Об этом сообщают Sibnovosti.

24 марта Конюхов отправился из города Кировск Мурманской области на воздушном шаре. Путешественник хочет побить два рекорда: по длительности и дальности полета на воздушном шаре.

Он собирается провести в воздухе 60 часов и пролететь 3 тысяч километров. С собой у Конюхова будет топливо и продукты, а запасы воды он собирается пополнять изо льда.