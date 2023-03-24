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НовостиОбщество24 марта 2023 8:42

Путешественник Федор Конюхов прилетит в Красноярский край на воздушном шаре

Посетит регион в рамках экспедиции
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Путешественник Федор Конюхов прилетит в Красноярский край на воздушном шаре. Фото: vk.com/fedor_konyuhov

Путешественник Федор Конюхов прилетит в Красноярский край на воздушном шаре. Фото: vk.com/fedor_konyuhov

Знаменитый путешественник Федор Конюхов собирается посетить Красноярский край в рамках экспедиции. Об этом сообщают Sibnovosti.

24 марта Конюхов отправился из города Кировск Мурманской области на воздушном шаре. Путешественник хочет побить два рекорда: по длительности и дальности полета на воздушном шаре.

Он собирается провести в воздухе 60 часов и пролететь 3 тысяч километров. С собой у Конюхова будет топливо и продукты, а запасы воды он собирается пополнять изо льда.