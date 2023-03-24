В Красноярске 25 марта потеплеет до +6 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в первый выходной день обещают ощутимое потепление. Синоптики Гидрометцентра спрогнозировали, какой будет погода в Красноярске 25 марта 2023 года.

Так, днем в субботу температура поднимется до +6 градусов. День обещает быть пасмурным, но без осадков. При этом усилится ветер, возможны порывы до 11 метров в секунду.

Ночью положительная температура сохранится, ожидается около +2 градусов. В остальном погода не изменится – ветер и тучи.