В Красноярском крае при проверке на готовность к пожарному сезону прокуроры раскрыли «черного лесоруба». Фото: прокуратура края

В Кежемском районе прокуроры пресекли незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Изначально сотрудники ведомства проверяли готовность Яркиноского сельсовета к пожароопасному сезону. Именно в этот момент мимо них проехал тягач со спиленными деревьями.

Сразу выдавать свое присутствие прокуроры не стали. Они проследовали за спецтехникой по следам, и доехали до места рубок. Оказалось, что сельчанин уже нарубил деревьев на 450 тысяч рублей.

В отношении мужчины завели уголовное дело о незаконных рубках. Ему грозит до 7 лет колонии.