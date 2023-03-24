В Железногорске на 4 с половиной года отправили в тюрьму угонщика, который случайно спалил автомобиль

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В Железногорске суд отправил в тюрьму на 4 года и 6 месяцев мужчину, который угнал машину и попал на ней в аварию. Об этом сообщает пресс-служба судов Красноярского края.

История произошла почти год назад, 26 марта. Две пассажирки такси увидели, как горит автомобиль по Красноярской, 4. Возле машины были водитель и пассажир, которым очевидцы оказали первую помощь.

Как выяснилось позже, транспорт в эту ночь, незадолго до пожара, угнали из автомойки. Загорелся он после того, как водитель врезался в элементы проезжей части. За рулем был ранее судимый мужчина, который на тот момент был осужден условно.

Приговор вступил в силу.