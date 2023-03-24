В Черногорске пьяный мужчина по пути домой избил 12-летнего мальчика

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В Черногорске пьяный 23-летний мужчина избил 12-летнего мальчика. Ребенка он видел впервые в жизни, сообщает следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Молодой человек около 8 часов утра 9 марта возвращался домой из развлекательного заведения. В подъезде он встретил ребенка, который ждал одноклассника. Без всякой причины мужчина несколько раз ударил мальчика по животу и лицу, после чего ушел.
Школьник рассказал о том, что произошло, своей бабушке. Она уже обратилась в полицию.
Мужчину быстро удалось разыскать. На него заведено уголовное дело.