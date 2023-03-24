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НовостиПроисшествия24 марта 2023 6:14

В Абакане женщина взяла 5 кредитов и заняла у знакомых 300 тысяч рублей для мошенников

Ни у кого не возникло подозрений, для чего ей такие суммы
Татьяна ИЛЬИНА
Мошенники общались с женщиной почти 10 дней

Мошенники общались с женщиной почти 10 дней

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абакане 45-летняя женщина отдала мошенникам почти 2 миллиона рублей. Она общалась с аферистами почти 10 дней, сообщает МВД по Республике Хакасия.

Сценарий для обмана мошенники выбрали стандартный: представились сотрудниками полиции и Центрального банка, после чего рассказали историю о некоем человеке, который пытается оформить кредит от ее имени.

Женщина под чужую диктовку установила приложение удаленного доступа и почти 10 дней общалась с «сотрудниками». Сначала она перевела 38 тысяч рублей, а затем отправилась в банки.

В четырех отделениях крупных банков ей одобрили кредиты на суммы от 100 до 420 тысяч рублей, при этом никаких вопросов о такой неожиданной активности ни один из сотрудников ей не задал.

Еще один заем на 420 тысяч рублей она взяла в микрокредитной компании, плюс 300 тысяч заняла у знакомых. Все деньги жительница Абакана сразу же переправляла на «безопасные счета».

Полиции удалось установить, что звонили женщине с телефонов, которые зарегистрированы в 4 разных регионах России. Заведено уголовное дело.