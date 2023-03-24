Водитель из Красноярска накопил больше 90 штрафов на 124 тысячи рублей

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярске на камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения попал 31-летний водитель, который накопил более 90 штрафов. Об этом рассказывает ГИБДД по региону.

Всего обладатель «Тойоты Премио» задолжал государству более 124 тысяч рублей. В госавтоинспекции предположили, что мужчина решил таким образом устроить своему автомобилю крайне дорогую фотосессию.

В любом случае, любоваться машиной нарушителю какое-то время действительно придется только на фото, ведь «Тойоту» поместили на специализированную стоянку.