Экопроекты из Красноярска и Дивногорска могут получить гранты на реализацию

Один из проектов-победителей прошлых конкурсов «Эковолонтеры на реке Лиственка» (Дивногорск). Фото авторов проекта

Завершился прием заявок для участия в ежегодном грантовом конкурсе экологических проектов компании Эн+. В этом году подано рекордное количество заявок – из 5 регионов страны на рассмотрение прислали 211 проектов по различным номинациям.

От Красноярского края поступило 35 заявок: 22 проекта из Красноярска и 13 из Дивногорска. Так, например, дивногорские проекты в основном направлены на благоустройство территорий у водных объектов города и округа. Эковолонтеры хотят привести в порядок ручьи, малые и большие реки.

Специалисты библиотеки-музея В.П. Астафьева планируют очистить берега Фокиной речки на участке, пролегающем через историческую часть села Овсянка, облагородить берега, устроить на них небольшие смотровые площадки, установить информационные стенды и миниатюрные копии объектов, упоминаемых в рассказах известного писателя.

- Идея проекта родилась самым естественным образом. Мы работаем в библиотеке, где все связано с памятью о Викторе Петровиче Астафьеве, и знаем, насколько важным был для него вопрос сохранения сибирской природы, особенно рек на его малой родине, - рассказывает автор проекта, заведующая музейным отделом библиотеки Юлия Лобанова. - В прежние годы Фокина речка была вполне себе серьезной рекой: на ней рыбачили, в ней купались, зимой катались на коньках, на берегах отмечали праздники всем селом. Мы решили вернуть водный объект к жизни. И заодно напомнить, что это место – историческое: в устье Фокиной реки в 17-м веке был построен острог – самый южный на правом берегу Енисея русский форпост, защищавший Красноярск от набегов местных племен.

Также в этом году впервые в конкурсе появилась номинация «Байкал без пластика», по ней поступило 16 заявок. А для содействия экопроектам, проводимым в партнерстве с созданными компанией Эн+ Мультилабами в Иркутске, Красноярске и Дивногорске, была объявлена специальная номинация «Мультилаб Эн+».

Сейчас завершается процесс формирования экспертной комиссии. В нее войдут представители науки, органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общественники. Победители грантового конкурса будут объявлены в мае текущего года. Компания Эн+ обеспечит финансирование проектов, а также образовательную программу для грантополучателей. Отметим, что грантовый конкурс экологических проектов является неотъемлемой частью ESG-стратегии, обозначенной основателем компании Олегом Дерипаской. В 2023 году общий размер грантового фонда увеличен до 13 млн рублей. Авторы наиболее актуальных, продуманных и креативных идей получат гранты в размере от 400 до 600 тысяч рублей.