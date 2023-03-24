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НовостиПроисшествия24 марта 2023 4:40

В Норильске из-за сильного ветра у дома снесло крышу

Часть кровли упала прямо во двор
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: скриншот видео t.me/zhitvnorilske

Фото: скриншот видео t.me/zhitvnorilske

В Норильске Красноярского края штормовой ветер снес часть крыши пятиэтажного дома. Видео опубликовал телеграм-канал «Норильск фото/видео/события».

В последние дни в Норильске на фоне весеннего потепления усилился ветер. Порывы достигали угрожающих 25-30 метров в секунду. В городе на днях от ветра уже пострадали дома, а 23 марта очередной порыв снес часть крыши с дома.

Старая пятиэтажка находится на 50 лет Октября, 1. Местные жители рассказали, что не ожидали, что кровлю буквально снесет, так как прошлый ураган она выдержала уверенно. Однако на сей раз ветер не оставил шансов.

В итоге часть крыши дома с силой упала прямо во двор. К счастью, на улице в этот момент никого не было.