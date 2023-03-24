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НовостиПроисшествия24 марта 2023 4:37

В Красноярске завели уголовное дело на взявшего взятку в виде 200 тысяч рублей и ящика алкоголя полицейского

Он помог с отказом в заведении уголовного дела
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске заведено уголовное дело на оперуполномоченного, которого подозревают в получении крупной взятки. Преступление выявили в ходе расследования другого уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей, сообщает Следком по региону.

Как считает следствие, в краевой столице с 2021 года преступная группировка незаконно обналичивала деньги через подставных лиц. В 2022 года в полицию поступило заявление от налоговой о незаконной деятельности жительницы Красноярска, которая была одним из таких подставных лиц.

Однако в августе 2022 года полицейский вынес отказ о заведении уголовного дела в ее отношении. За это он получил коробку алкоголя и 200 тысяч рублей.

Сейчас продолжается расследование, мужчину взяли под стражу.