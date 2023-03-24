В Красноярском крае будут судить участника банды угонщиков Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские передали в суд дело одного из участников банды угонщиков. Об этом сообщает МВД по региону.

С августа 2021 по январь 2022 года двое знакомых угнали 5 автомобилей. Они приезжали в разные регионы страны, находили иномарки, отключали сигнализацию, после чего похищали авто. Общая сумма ущерба составила более 11 миллионов рублей.

В феврале 2022 года всех подозреваемых задержали в Хакасии. Потерпевшим же вернули 2 автомобиля из пяти. На имущество участников группы наложен арест, а на них самих завели уголовное дело по статье «кража».

Дело одного из участников уже передано в суд. Расследование в отношении второго фигуранта продолжается.