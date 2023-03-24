В Красноярске мужчина купил икру с личинкой червя

Фото: управление Роспотребнадзора по региону

В одном из магазинов Красноярска мужчина купил икру кеты, а дома обнаружил в банке неприятный сюрприз в виде личинки белого полупрозрачного червя. Деликатес отправился обратно в магазин вместе с претензией, сообщает Роспотребнадзор.

Указанные покупателем требования продавец не удовлетворил, поэтому в дело вмешались специалисты Роспотребнадзора. После этого изготовитель провел служебную проверку и передал икру в лабораторию. На это время всю партию сняли с продажи.

Однако результаты исследований несоответствие продукции по паразитологическим показателям не выявили.

Продавец решил вернуть деньги за неудачную покупку и даже предложил в качестве компенсации икру качеством выше. Однако мужчина отказался – «сюрприз» напрочь отбил аппетит к деликатесу.

Роспотребнадзор объявил предостережение продавцу и упаковщику икры.