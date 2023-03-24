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НовостиПроисшествия24 марта 2023 3:01

Жителю Минусинска грозит штраф в 15 тысяч рублей за пал травы

С начала года зарегистрировано 3 пала травы
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Жителю Минусинска грозит штраф в 15 тысяч рублей за пал травы. Фото: МЧС по краю

Жителю Минусинска грозит штраф в 15 тысяч рублей за пал травы. Фото: МЧС по краю

В Красноярском крае местному жителю грозит штраф за пал травы. Об этом сообщает МЧС по краю.

Все случилось в поселке Шошино Минусинского района. Пожар разгорелся на площади 1 гектар. Поджигателя пожарные нашли на месте пала. 38-летний мужчина не стал объяснять свой поступок.

В его отношении завели административный протокол. Ему грозит штраф в 15 тысяч рублей.

Всего с начала года в Красноярском крае зафиксировано 3 пала травы. Все в Минусинском районе.