Жителю Минусинска грозит штраф в 15 тысяч рублей за пал травы. Фото: МЧС по краю

В Красноярском крае местному жителю грозит штраф за пал травы. Об этом сообщает МЧС по краю.

Все случилось в поселке Шошино Минусинского района. Пожар разгорелся на площади 1 гектар. Поджигателя пожарные нашли на месте пала. 38-летний мужчина не стал объяснять свой поступок.

В его отношении завели административный протокол. Ему грозит штраф в 15 тысяч рублей.

Всего с начала года в Красноярском крае зафиксировано 3 пала травы. Все в Минусинском районе.