В Минусинском районе обнаружили проснувшихся клещей

В Минусинском районе обнаружили проснувшихся клешей. Фото: Горяев Дмитрий

В Красноярском крае пока нет случаев присасывания клещей, однако на юге региона они уже проснулись. Об этом сообщает руководитель регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Глава ведомства сообщает, что в соседних регионах уже есть случаи присасывания. В Красноярском крае они пока не фиксировались, но энтомологи ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» нашли проснувшихся клещей в Минусинском районе.

Дмитрий Горяев призывает проявлять осторожность и не забывать о мерах профилактики при выезде на природу.