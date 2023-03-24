В Красноярском крае все больше пенсионеров меняют кнопочные телефоны на смартфоны

Женщины переписываются в мессенджерах, изучают соцсети в два раза больше, чем их ровесники-мужчины. Фото Shutterstock

Жители Красноярского края старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом. Количество смартфонов в регионе среди этой группы населения за год увеличилось почти на 20%. Данными о предпочтениях пользователей поделились специалисты по big data МегаФона.

В топ-10 самых популярных гаджетов сегодня входят лишь две модели без сенсорного экрана. На начало марта 2023 года в рейтинге наиболее востребованных смартфонов среди старшего поколения абонентов в Красноярском крае различные модели Xiaomi, Samsung и Huawei Honor.

Благодаря активному использованию смартфонов за год увеличился и объем мобильного трафика среди возрастных жителей Красноярского края. На данный момент они ежемесячно прокачивают около тысячи терабайт.

Особенно охотно в онлайн выходят женщины, доля которых среди пользователей составляет 65%. Они переписываются в мессенджерах, изучают соцсети в практически в два раза больше, чем их ровесники-мужчины. Если говорить о населенных пунктах, то лидерами по цифровизации среди старшего поколения помимо Красноярска стали жители Ачинска, Назарово, Канска, Минусинска, Лесосибирска.

- Развитие инфраструктуры сотовой связи в Красноярском крае позволяет абонентам старшего возраста активнее осваивать современные технологии, использовать полезные инструменты в сети для связи с близкими, получения государственных услуг, оплаты жилищно-коммунальных расходов. Кроме того, благодаря расширению покрытия 4G даже в небольших населенных пунктах есть возможность пользоваться качественной связью, - отметил директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.