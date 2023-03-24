В аэропорту Красноярска рассказали о выгодных полетах в апреле Фото: Мария ЛЕНЦ

Международный аэропорт Красноярск опубликовал список самых выгодных рейсов из Красноярска в апреле 2023 года. В перечень вошли, как междугородние, так и международные направления.

Так, красноярцам предлагают отправиться в Алматы рейсом авиакомпании «Россия». Отправиться в крупнейший город Казахстана можно 10 апреля или 12 апреля (вылет в 21:35, прилет в 23:30). Обратно улететь - 16 или 18 апреля (вылет в 00:30, прилет в 4:20). Стоимость билетов туда-обратно – от 18 550 рублей.

Еще один выгодный маршрут – Москва от Utair. В столицу можно дешево улететь 17 апреля (вылет в 07:10, прилет в 8:15), вернуться – 20 апреля (вылет в 21:25, прилет в 06:00). Стоимость билетов туда-обратно: от 13 770 рублей.

Пока не наступил сезон доступными остаются билеты в Сочи от АК «Россия». Рейс туда 11 апреля (вылет в 16:30, прилет в 18:25), обратно – 20 апреля (вылет в 19:35, прилет в 04:55). Стоимость билетов: от 13 586 рублей.

Также в апреле весьма недорого можно улететь и культурную столицу – Санкт-Петербург. Отправление туда – 5 апреля (вылет в 18:50, прилет в 20:05). Обратно улететь можно будет 12 апреля (вылет в 21:25, прилет в 06:20). Стоимость билетов: от 14 346 рублей.

Остальные выгодные варианты можно посмотреть здесь.