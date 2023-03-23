В Абакане неадекватная соседка два года безнаказанно кошмарит соседей

Фото и видео: ЦРОК Хакасии

В Абакане жители одного из многоквартирных домов пожаловались на неадекватную соседку. По их словам, женщина ведет себя агрессивно, плюет людям в почтовые ящики и даже нападала на прохожих с перцовым баллончиком. Жители найти управу на впавшую в психоз абаканку не могут, несмотря на жалобы в полицию и прочие инстанции.

По словам соседей женщины, та ведет себя так со всеми жильцами. Особенно она обозлилась на одного из соседей: мужчина регулярно сталкивается с ее агрессией, а однажды та даже залила его перцовым баллончиком прямо в подъезде, несмотря на то, что сама абаканка в этот момент была с грудным ребенком в коляске. Да и в целом, камеры регулярно фиксируют ее выкрутасы именно когда женщина ходит гулять с коляской.

Также соседка заваливает остальных жильцов жалобами. К примеру, она пишет участковому заявления на соседа за оскорбления, рукоприкладство и жестокое обращение с животными. Участковые, в свою очередь, уже ходят к «нарушителю» как к себе домой, но игнорировать ложные жалобы права не имеют.

Мужчина жалуется, что ему приходится терпеть подобное соседство уже два года, при том что ни полиция, ни прокуратура не берутся защитить его, и, по словам абаканца, спускают все на тормозах. На ситуацию обратил внимание только Центр развития общественного контроля – организация и придала истории огласку.