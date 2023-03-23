Житель Железногорска получил условный срок за угон авто и снова попался на угоне

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В Железногорске вынесли приговор мужчине, который угнал чужой автомобиль и случайно сжег его. Инцидент произошел еще в марте прошлого года: железногорец угнал «Тойоту Камри», но не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Машина после этого загорелась.

Угонщику и его товарищу, который находился с ним в авто, оказали помощь случайные свидетели. Когда обстоятельства происшествия начали устанавливать полицейские, они выяснили, что авто находилось в угоне, а за рулем был некий Р. Кузнецов: он не так давно уже проходил в суде обвиняемым по делу о другом угоне, и получил условный срок.

Полиция выяснила, что «Камри» Кузнецов угнал из автомойки, где ее на ночь оставил владелец авто. Пожар, который произошел после устроенного угонщиком ДТП, полностью уничтожил автомобиль. Ущерб, причиненный владельцу, составил почти два миллиона рублей, что считается особо крупным размером.

Суд вынес Кузнецову приговор в виде 4 лет лишения свободы. Поскольку свой предыдущий, условный срок за угон он еще до конца не «отгулял», суд также решил отменить условный приговор и прибавил остаток предыдущего срока к новому. В сумме горе-угонщик проведет за решеткой 4,5 года.