В Красноярском крае мужчина пытался ограбить двух 12-летних девочек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ирбейском районе полиция по горячим следам задержала 51-летнего мужчину, который пытался ограбить двух 12-летних девочек, при этом угрожал им применить физическую силу. Следственный комитет завел уголовное дело. В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск предварительную версию случившегося.

Воскресным вечером 19 марта подозреваемый был пьян, но средств на продолжение ему не хватало. И где взять, он тоже не представлял. И тут его взгляд упал на двух незнакомых школьниц. Они стояли возле магазина, слушали музыку на мобильном телефоне.

План созрел быстро: подбежал и потребовал отдать ему телефон. Девочки отказались. Тогда мужчина накинулся на одну из них, несколько раз ударил рукой, пнул. Стал догонять вторую, грозился избить. Очевидцы помешали – заступились за девочек и вызвали полицию. Проспавшись, на допросе подозреваемый во всем признался.