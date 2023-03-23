В Красноярске построят семейный оздоровительный центр с открытым бассейном

В Красноярске строят семейный оздоровительный центр с открытым бассейном Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске строится семейный оздоровительный центр. Проект был поддержан на инвестиционном совете при главе города Красноярска. Для размещения центра выбрали Кировский район, рядом с парком «Сибсталь» (территория бывшего завода «Сибэлектросталь»). Работа идет полным ходом и к концу 2023 года планируется открытие.

Согласно проекту, комплекс будет двухэтажным, где разместятся спортивные залы, раздевалки, помещения для различных оздоровительных процедур, кафе. Два бассейна для взрослых – с соленой и пресной водой. И один детский бассейн. Они будут открытыми, с системой подогрева, так что купаться в них можно будет даже зимой.

По словам гендиректора индустриального парка «Красный Яр» Александра Сиваева сейчас подбирают название будущему Центру. Есть около двадцати вариантов. Хочется звучное, характерное. Но окончательный выбор оставляют за жителями.