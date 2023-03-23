В Красноярском крае усиленно готовятся к лесным пожарам

О начале пожароопасного сезона рассказал начальник отдела государственного лесного контроля министерства лесного хозяйства Красноярского края Игорь Максименко. Фото: радио «Комсомольская правда» в Красноярске

23 марта в программе «Экология 2.3» на радио «Комсомольская правда» в Красноярске обсуждалось начало пожароопасного сезона, который уже объявлен в Минусинском и Шушенском районах. Там сошел снег и, по опыту прошлых лет, не исключены возгорания.

По чьей вине они обычно происходят? И как предотвращаются? Рассказал начальник отдела государственного лесного контроля министерства лесного хозяйства Красноярского края Игорь Максименко.

Он поделился, что чаще всего виновниками весенних пожаров становятся местные жители. Запрет на сжигание сухой травы выполняют не все. Многие нарушители не задумываются, что придется не только заплатить штраф, но и возместить ущерб, причиненный лесу. Кроме того, на них ляжет компенсация затрат на тушение лесного пожара, а они могут достигать десятков миллионов рублей.

В этом году на юге Красноярского края будут охранять леса более 360 лесных пожарных с помощью около 200 единиц специализированной техники. У них есть помощники - сотрудники лесничеств, арендаторы и добровольцы. В планах - расширение системы видеомониторинга и флота беспилотных летательных аппаратов. Планируется, что они будут не только у лесопожарных станций, но и в лесничествах.