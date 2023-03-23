В Красноярском крае бухгалтер похитила в кооперативе почти 3 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Енисейске главный бухгалтер сельскохозяйственного молокоперерабатывающего кооператива похитила почти 3 миллиона рублей. За что и получила наказание в виде 3 лет 6 месяцев условно. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, женщина (сейчас ей 66 лет) в марте 2019 года открыла дополнительный банковский счет на имя свой дочери. Дочь работала в той же организации, но – следствие это выяснило – ничего об афере не знала.

Почти полтора года, до октября 2021 года женщина вносила в реестры заработной платы заведомо ложные и недостоверные сведения. В платежке указывала фиктивный счет родственницы. Деньги потом тратила по своему усмотрению.

В полиции отметили, что приговор в законную силу еще не вступил, стороны защиты или обвинения еще могут его оспорить.