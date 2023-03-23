Свердловскому району Красноярска исполнилось 46 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Свердловскому району Красноярска исполнилось 46 лет. Он был образован 23 марта 1977 года, выделен из Кировского района. И стал третьим районом на правом берегу Енисея. По последним данным в нем проживают 157 тысяч человек. Но в последние годы растет количество новостроек, а значит и число жителей. Это «Южный берег», «Домино», «Белые росы», «Тихие зори», «Енисей».

Руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова поздравила жителей с событием. И сообщила, что праздник не отменяет текущей работы. Она планирует проводить встречи населением в различных микрорайонах и улиц, обсуждать насущные проблемы, формировать планы работы на перспективу и так далее.