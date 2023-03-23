Красноярский край продал за границу сельхозпродукции на 19,6 миллиона долларов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край с начала года отгрузил зарубежным потребителям более 50 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса на 19,6 миллионов долларов. Это 66,7% того показателя, который был закреплен на 2023 года в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт», сообщает региональный минсельхоз. Для сравнения по данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году край экспортировал 99,5 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса на 35,8 миллиона долларов.

Основные направления отгрузки - Китай, Беларусь, Монголия, Казахстан и Киргизия. Спросом пользуются продукция растениеводства (рапс, лен, картофель), готовая продукция (мед, колбаса, мука). Также реализовано 970 тонн зерновых культур и 190 тонн молочной и мясной продукции.

По словам министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова, есть некоторые трудности в плане экспорта. Например, низкая цена зерновых «на вагоне», загруженность железнодорожной сети и нехватка подвижного состава. Министерство ежедневно отрабатывает оптимальные пути решения возникающих вопросов.