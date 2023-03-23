Житель Красноярска обвиняется в убийстве сожительницы. Фото: СК

В Красноярске 19 марта произошло убийство 42-летней женщины. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на улице Мичурина. Следком завел уголовное дело на 43-летнего сожителя погибшей.

Предварительная версия случившегося выглядит таким образом. В тот воскресный день мужчина и женщина находились дома, распивали спиртные напитки. И в какой-то момент между ними возникла ссора на бытовой почве. Обвиняемый схватил кухонный нож и один раз ударил «любимую» в грудь. Рана оказалась смертельной. А мужчина из чувства раскаяния тут же во всем признался соседке. Та позвонила в полицию, - сообщают Sibnovosti.

В настоящее время расследование идет полным ходом. Следователи устанавливают всю картину произошедшего.