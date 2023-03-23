В Красноярске 70-летняя лихачка едва не лишилась автомобиля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 70-летняя любительница быстрой езды накопила десяток штрафов от ГИБДД, но даже не думала их оплачивать. В конце концов все административные дела были переданы в суд, а затем судебные приставы получили исполнительный лист, на основании которого должны были взыскать всеми возможными способами штрафы.

Если пожилая женщина думала, что она перехитрила приставов, как же сильно она ошиблась. Автомобиль Mitsubishi Outlander она спрятала, а затем на одном из сайтов в интернете выставила объявление о его продаже. Это обнаружили приставы. Под видом покупателей созвонились с клиенткой, якобы хотят посмотреть на иномарку. Она назначила им встречу. В итоге в присутствии понятых судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста машины.

Чтобы не лишиться автомобиля, красноярка полностью оплатила административные штрафы, пишет «МК-Красноярск».